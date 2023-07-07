Семь человек заразились кишечной инфекцией в спортивной школе в Хакасии
Семь человек, в том числе дети, заболели острой кишечной инфекцией в спортивной школе «Тея» в Хакасии, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
«В ходе проверочных мероприятий установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев ОКИ, в том числе пять по результатам проведенного медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц», — говорится в сообщении ведомства.
После этого была организована дезинфекция помещений пищеблока и мест общего пользования.
30 июня в детском лагере «Магистраль» в городе Салаире Кемеровской области 16 детей пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции, у них выявили норовирус. Роспотребнадзор решил приостановить деятельность лагеря и обратился в суд. По версии специалистов, причиной возникновения очага стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Острые кишечные инфекции поражают желудочно-кишечный тракт. Они сопровождаются интоксикацией, болями в животе, рвотой и поносом.