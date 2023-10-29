Прокуратура Дагестана проследит за расследованием беспорядков в Махачкале
Прокуратура Дагестана взяла под контроль расследование уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили в ведомстве.
«Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту «Уйташ», — говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков (ст. 212 УК). Максимальное наказание по не — до 15 лет лишения свободы.
Управление МВД по СКФО пообещало установить личности участников беспорядков и привлечь к ответственности по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга) и ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников полиции).
29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы из-за прилета рейса из Тель-Авива. Они заблокировали международный терминал, а после прорвались на взлетно-посадочную полосу. Власти решили закрыть аэропорт и перенаправить рейсы. Самолет «Победы» из Москвы сел во Владикавказе, Red Wings из Нижневартовска — в Минеральных Водах.
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