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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Министр Дагестана призвал протестующих в аэропорту Махачкалы разойтись

В аэропорт Махачкалы, где собрались протестующие, прибыл министр по нацполитике
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Камил Саидов
Камил Саидов (Фото: Правительство Республики Дагестан)

Министр по нацполитике Дагестана Энрик Муслимов прибыл в аэропорт Махачкалы, где собрались протестующие из-за рейса из Тель-Авива. Видео опубликовало агентство «РИА Дагестан». Baza пишет, что вместе с ним приехал министр по делам молодежи Камил Саидов.

У аэропорта Махачкалы перед прилетом рейса из Тель-Авива собралась толпа людей. «Подъем» и «Известия» сообщили, что они прорвались на взлетно-посадочную полосу и в здание терминала.

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев призвал прекратить акции на Северном Кавказе, связанные с конфликтом в Израиле. Он подчеркнул, что представители всех национальностей имеют одинаковые права и свободы в России, и добавил, что не нужно проецировать «действия преступного руководства Израиля на всех евреев».

Накануне, 28 октября, у отеля «Фламинго» в Хасавюрте в Дагестане собрались люди, которые потребовали выселить и выслать из республики якобы проживающих в отеле израильтян. В министерстве по национальной политике и делам религий Дагестана назвали причиной инцидента «манипуляции» со стороны врагов.

На следующий день, 29 октября, в Нальчике неизвестные подожгли покрышки на территории строящегося еврейского культурного центра и оставили на стене антисемитскую надпись.

Теги
Махачкала протесты Дагестан
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