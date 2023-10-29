 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

ВОЗ заявила о невозможности эвакуации больницы в Газе по указанию Израиля

ВОЗ: требование Израиля эвакуировать больницу в Газе не может быть выполнено
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Требование израильских властей эвакуировать больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа не может быть выполнено, так как госпиталь наполнен ранеными, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X (Twitter).

«Мы повторяем — невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая при этом их жизни опасности», — написал он. Он также заявил о «глубокой обеспокоенности» по поводу сообщения Палестинского общества Красного Полумесяца об угрозах эвакуации больницы.

Ранее организация дважды сообщила в соцсети X о «серьезных угрозах» со стороны Израиля, который требует эвакуировать больницу «Аль-Кудс» в Газе. С утра 29 октября в 50 м от госпиталя идут рейды, рассказали в Красном Полумесяце. Израильские власти предупредили организацию, что больница может попасть под обстрел, если не будет эвакуирована.

В Красном Полумесяце заявили, что не имеют средств для эвакуации госпиталя. По его данным, около 14 тыс. граждан укрываются в больнице от бомбардировок, большинство их них женщины и дети, 400 — пациенты. Красный Полумесяц призвал международное сообщество предотвратить «гуманитарную катастрофу».

27 октября ЦАХАЛ сообщила, что ХАМАС использует крупнейшую больницу в Газе, госпиталь Аль-Шифа, для ведения войны. Группировка расположила под больницей командный и оперативный пункты, откуда координирует ракетные запуски и атаки, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

В больнице «1500 коек и около 4 тыс. сотрудников, которые образуют живой щит» для ХАМАС, сказал он. По данным израильских военных, группировка также использует для своих нужд топливо, предназначенное для больниц.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

В ХАМАС отвергли обвинения, назвав их безосновательными.

Теги
сектор Газа Израиль ВОЗ эвакуация больницы
Материалы по теме
Кремль поддержал идею эвакуации раненых детей из сектора Газа
Политика
WP узнала о подготовке США к эвакуации американцев с Ближнего Востока
Политика
ЦАХАЛ сообщила о штабе ХАМАС под крупнейшей больницей сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Шольц заявил о надежде Германии на природный газ из Нигерии Политика, 18:47
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 18:36
Пожар на объекте ЛУКОЙЛа в Коми перебросился на резервуар с нефтью Общество, 18:30
«Динамо» выиграло первый матч в РПЛ почти за два месяца Спорт, 18:30
В Петербурге полиция задержала группу нанятых для розыгрыша «омоновцев» Общество, 18:22
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:16
The Times узнала о разногласиях между Зеленским и Залужным Политика, 18:04
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 45 Общество, 17:57
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 17:42
Медведев назвал трудным возвращение европейского бизнеса в Россию Политика, 17:30
Аутсайдер Серии А одержал победу, проигрывая 0:3 к 72-й минуте Спорт, 17:27
ВОЗ заявила о невозможности эвакуации больницы в Газе по указанию Израиля Политика, 17:27
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 17:20
В Сейме Литвы предложили ввести в стране оборонный налог Политика, 17:17