ВОЗ заявила о невозможности эвакуации больницы в Газе по указанию Израиля

ВОЗ: требование Израиля эвакуировать больницу в Газе не может быть выполнено

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Требование израильских властей эвакуировать больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа не может быть выполнено, так как госпиталь наполнен ранеными, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X (Twitter).

«Мы повторяем — невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая при этом их жизни опасности», — написал он. Он также заявил о «глубокой обеспокоенности» по поводу сообщения Палестинского общества Красного Полумесяца об угрозах эвакуации больницы.

Ранее организация дважды сообщила в соцсети X о «серьезных угрозах» со стороны Израиля, который требует эвакуировать больницу «Аль-Кудс» в Газе. С утра 29 октября в 50 м от госпиталя идут рейды, рассказали в Красном Полумесяце. Израильские власти предупредили организацию, что больница может попасть под обстрел, если не будет эвакуирована.

В Красном Полумесяце заявили, что не имеют средств для эвакуации госпиталя. По его данным, около 14 тыс. граждан укрываются в больнице от бомбардировок, большинство их них женщины и дети, 400 — пациенты. Красный Полумесяц призвал международное сообщество предотвратить «гуманитарную катастрофу».

27 октября ЦАХАЛ сообщила, что ХАМАС использует крупнейшую больницу в Газе, госпиталь Аль-Шифа, для ведения войны. Группировка расположила под больницей командный и оперативный пункты, откуда координирует ракетные запуски и атаки, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

В больнице «1500 коек и около 4 тыс. сотрудников, которые образуют живой щит» для ХАМАС, сказал он. По данным израильских военных, группировка также использует для своих нужд топливо, предназначенное для больниц.

В ХАМАС отвергли обвинения, назвав их безосновательными.