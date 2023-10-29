Путин поздравил Эрдогана со столетием основания Турецкой Республики
Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем со дня провозглашения Турецкой Республики. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
Как отметил Путин, российско-турецкие отношения развиваются «в духе дружбы и добрососедства» и вспомнил последнюю встречу с Эрдоганом в Сочи. По словам российского президента, Москва и Анкара «успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня».
«Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка», — заключил российский лидер.
Переговоры президентов России и Турции состоялись 4 сентября в Сочи. На встрече также присутствовали ключевые министры правительств обеих стран. Одними из главных тем встречи были создание совместного с Россией газового хаба в Турции и зерновая сделка.
На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер подтвердил, что во время встречи большое внимание было уделено зерновой сделке и ситуации на Украине, однако ни по одному из пунктов прогресса достичь не удалось. Говоря о зерновой сделке, Путин заявил, что вернуться в сделку Москва готова, как только будут выполнены ее требования. При этом лидеры обсудили строительство новой АЭС в Синопе, а «Газпром» передал турецкой газовой компании Botas дорожную карту проекта газового хаба.
29 октября Турция отмечает главный национальный праздник — День республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена республикой. В июле 1923 года был подписан Лозаннский договор, который юридически он оформил распад Османской империи и закрепил территорию Турции в ее нынешних границах. В ночь перед 29 октября Мустафа Кемаль Ататюрк, который на тот момент был спикером Великого национального собрания Турции, подготовил законопроект о внесении поправок в Конституцию. Одним из пунктов изменений было провозглашение республики в качестве государственной формы правления в стране.
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