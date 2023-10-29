Путин поздравил Эрдогана со столетием основания Турецкой Республики

Анкара, Турция (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем со дня провозглашения Турецкой Республики. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Как отметил Путин, российско-турецкие отношения развиваются «в духе дружбы и добрососедства» и вспомнил последнюю встречу с Эрдоганом в Сочи. По словам российского президента, Москва и Анкара «успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня».

«Уверен, что мы будем и впредь последовательно наращивать весь комплекс двусторонних связей на благо наших дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка», — заключил российский лидер.

Переговоры президентов России и Турции состоялись 4 сентября в Сочи. На встрече также присутствовали ключевые министры правительств обеих стран. Одними из главных тем встречи были создание совместного с Россией газового хаба в Турции и зерновая сделка.

На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер подтвердил, что во время встречи большое внимание было уделено зерновой сделке и ситуации на Украине, однако ни по одному из пунктов прогресса достичь не удалось. Говоря о зерновой сделке, Путин заявил, что вернуться в сделку Москва готова, как только будут выполнены ее требования. При этом лидеры обсудили строительство новой АЭС в Синопе, а «Газпром» передал турецкой газовой компании Botas дорожную карту проекта газового хаба.

29 октября Турция отмечает главный национальный праздник — День республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена республикой. В июле 1923 года был подписан Лозаннский договор, который юридически он оформил распад Османской империи и закрепил территорию Турции в ее нынешних границах. В ночь перед 29 октября Мустафа Кемаль Ататюрк, который на тот момент был спикером Великого национального собрания Турции, подготовил законопроект о внесении поправок в Конституцию. Одним из пунктов изменений было провозглашение республики в качестве государственной формы правления в стране.