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Водителя кортежа Байдена в Индии уволили за подвоз частного клиента

Водителя кортежа Байдена на саммите G20 уволили за подвоз частного клиента

Водителя кортежа президента США Джо Байдена, который должен был возить его на саммите G20 в Нью-Дели, отстранили от обязанностей за то, что он в рабочее время подвез другого своего клиента, пишет местная газета Indian Express.

МИД Индии наняло несколько частных автомобилей для кортежа Байдена, рассказал газете представитель агентства безопасности. Машина водителя из индийского штата Харьяна была в составе передовой группы кортежа. На автомобиле было несколько наклеек, указывающих на ее принадлежность к кортежу Байдена, и машина должна была находиться в отеле «Маурья», где остановился президент США.

Но в субботу утром около 8 утра этому водителю позвонил его постоянный пассажир, бизнесмен, и попросил подвезти его к другому отелю. Выезд кортежа Байдена был запланирован на 9:00 — 9:30, поэтому водитель и решил подвезти клиента. Когда автомобиль подъехал к месту назначения, к отелю «Тадж Мансингх», то служба охраны отеля, увидев наклейки с изображением отеля «Маурья» и кортежа Байдена, запретила ему въезжать.

Водителя и пассажира допросили сотрудники спецслужб, водитель утверждал, что не знал о запрете протоколом таких поездок. После этого начальника протокольного отдела МВД проинформировали об инциденте, автомобиль исключили из кортежа Байдена, сняли с него все наклейки. И водителя, и его клиента отпустили, никаких юридических действий против них предпринято не было.

Саммит G20 будет проходит 9–10 сентября в Индии, которая в этот раз председательствует в «Большой двадцатке». В объединение входят 19 стран мира и Евросоюз. В этом году на саммит приглашены также Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ.

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Джо Байден США Индия Нью-Дели водитель кортеж саммит G20
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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