Мурашко сообщил об освобождении врачей от немедицинских обязанностей

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Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит убрать из обязанностей медработников все функции, которые не связаны с медицинской деятельностью. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Республику Адыгея, передает «РИА Новости».

Некоторые обязанности будут выполнять кол-центры и информационные специалисты. По словам Мурашко, это позволит увеличить производительность труда.

«Для того чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, но в том числе и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медицинского работника другому персоналу», — сказал Мурашко.

Такие изменения позволят врачам уделять больше внимания пациенту, добавил Мурашко.

С этого года отдельные категории врачей, среднего и младшего медицинского персонала получают дополнительные выплаты в диапазоне от 4 тыс. до 18,5 тыс. руб. В частности, врачи центральных и районных больниц получают надбавку 18,5 тыс. руб. в месяц, врачи первичного звена — 14,5 тыс. руб., врачи скорой медпомощи — 11,5 тыс. руб.

Средний медицинский персонал центральных и районных больниц ежемесячно получает по 8 тыс. руб., средний медперсонал первичного звена — 6,5 тыс. руб., фельдшеры и медсестры скорой помощи — 7 тыс. руб., младший медперсонал — 4 тыс. руб. Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, получают доплату 4,5 тыс. руб. в месяц.