СК объявил в розыск организатора избиений прохожих в Петербурге

Организатор банды подростков, которая избивала прохожих в Санкт-Петербурге, объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Речь идет о семнадцатилетнем Турале. Сегодня суд заочно арестовал его.

СК возбудил уголовные дела о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК) и о возбуждении ненависти и вражды (п. «а» ч.2 ст. 282 УК). По эти делам задержаны одиннадцать человек — среди них граждане Азербайджана и Таджикистана. Восьмерым из них уже предъявлены обвинения.

По версии следствия, молодые люди, действуя по предварительному сговору из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти и вражды нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах.

Следователи провели обыски в местах сбора банды: спортивном клубе, одном из заводов, расположенных на территории Ленинградской области, а также в ряде ресторанов. В ресторанах выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности и миграционного законодательства. Ранее обыски прошли по месту проживания предполагаемых участников банды.