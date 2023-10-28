СК объявил в розыск организатора избиений прохожих в Петербурге
Организатор банды подростков, которая избивала прохожих в Санкт-Петербурге, объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.
Речь идет о семнадцатилетнем Турале. Сегодня суд заочно арестовал его.
СК возбудил уголовные дела о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК) и о возбуждении ненависти и вражды (п. «а» ч.2 ст. 282 УК). По эти делам задержаны одиннадцать человек — среди них граждане Азербайджана и Таджикистана. Восьмерым из них уже предъявлены обвинения.
По версии следствия, молодые люди, действуя по предварительному сговору из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти и вражды нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах.
Следователи провели обыски в местах сбора банды: спортивном клубе, одном из заводов, расположенных на территории Ленинградской области, а также в ряде ресторанов. В ресторанах выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности и миграционного законодательства. Ранее обыски прошли по месту проживания предполагаемых участников банды.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности