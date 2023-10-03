Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали по подозрению в убийстве двух женщин

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за поджог дома с гибелью двух женщин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали в Красноярском крае по подозрению в поджоге дома, в результате которого погибли две женщины. Об этом рассказали РБК источники в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции.

Пожар произошел в селе Ермаковское в ночь на 3 октября. После того как огонь потушили, сотрудники МЧС нашли тела 68-летней женщины и ее 35-летней дочери.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в поджоге 32-летнего бывшего бойца ЧВК «Вагнер». У него изъяли канистру.

Мужчина проходил службу в ЧВК с ноября 2022 года по май 2023 года. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК).

В пресс-службе красноярского МЧС подтвердили РБК, что в Ермаковском в ночь на 3 октября произошел пожар. Сгорела кровля жилого дома и веранды на площади 60 кв. м, а также кровля хозяйственной постройки на площади 9 кв. м. О погибших в ведомстве не сообщили.

РБК обратился за комментарием в региональный Следственный комитет.