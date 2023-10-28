МЧС: число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 28

Число погибших при аварии на шахте в Казахстане увеличилось до 28

Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан

В результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана погибли 28 человек, сообщает МЧС Казахстана. Поиски 18 шахтеров продолжаются.

Ранее владелец шахты «АрселорМиттал Темиртау» сообщал о 21 погибшем.

Утром 28 октября на угледобывающей шахте в Казахстане произошел взрыв метана. Власти начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (ч. 3 ст. 277 УК). Для выяснения обстоятельств случившегося была создана правительственная комиссия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» после взрыва на шахте. В пресс-службе кабмина сообщили, что правительство Казахстана завершает оформление сделки с компанией по передаче права собственности на предприятие в пользу республики.