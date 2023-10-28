Число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 21
В результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана погиб 21 человек, сообщает владелец разработки «АрселорМиттал Темиртау».
«На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.
Утром 28 октября на угледобывающей шахте в Казахстане произошел взрыв метана. Власти начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (ч. 3 ст. 277 УК), сообщает Генпрокуратура. Для выяснения обстоятельств случившегося была создана правительственная комиссия.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» после взрыва на шахте. В пресс-службе кабмина сообщили, что правительство Казахстана завершает оформление сделки с компанией по передаче права собственности на предприятие в пользу республики.
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