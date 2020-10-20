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Минюст США решил засудить Google за поисковик по умолчанию

Минюст США обвинил Google в заключении «эксклюзивных соглашений», по которым поисковик в обход конкурентов устанавливался по умолчанию и был недоступен для удаления. В Google иск назвали «глубоко ошибочным»
Alphabet GOOGL $1 568,75 +1,8% Купить
Фото:Mark Lennihan / AP
Фото: Mark Lennihan / AP

Министерство юстиции США подало иск против Alphabet Inc. — материнской компании Google — по обвинению в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов, сообщается на сайте ведомства.

Минюст обвинил Google в заключении соглашений, которые препятствовали доступу конкурентов в сектор. По данным властей США, компания платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров, в частности Safari от Apple Inc., за установку Google в качестве поисковика по умолчанию. Также компания заключала «эксклюзивные соглашения», запрещающие предустановку поисковиков-конкурентов, а также «заставляла» устанавливать свои поисковые приложения на «удобных местах» экранов мобильных устройств и делать их недоступными для удаления.

«Сегодня миллионы американцев полагаются на интернет и онлайн-платформы в своей повседневной жизни. Конкуренция в этой отрасли жизненно важна, и именно поэтому сегодняшний вызов Google — привратнику интернета — за нарушение антимонопольного законодательства является монументальным делом как для Минюста, так и для американского народа», — заявил генпрокурор США Уильям Барр.

Истцами по делу также выступили генеральные прокуроры 11 штатов, в том числе Арканзаса, Флориды, Индианы, Кентукки и Техаса.

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В Google иск Минюста сочли «глубоко ошибочным».

«Люди используют Google, потому что они хотят, а не потому что они вынуждены или потому что не могут найти альтернативы», — написал в своем блоге старший вице-президент Google по международным отношениям Кент Уокер.

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По его словам, соглашения Google с Apple, другими производителями устройств и операторами связи ничем не отличаются от соглашений, традиционно используемых многими другими компаниями для распространения программного обеспечения. «Другие поисковые системы, включая Microsoft Bing, конкурируют с нами за эти соглашения. А наши соглашения прошли многократную антимонопольную экспертизу», — отметил Уокер.

Вице-президент Google считает, что иск Минюста не поможет потребителям. «Напротив, это искусственно поддержит поисковые альтернативы более низкого качества, повысит цены на телефоны и затруднит доступ людей к поисковым сервисам, которыми они хотят пользоваться», — заявил он.

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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Автор
Виктория Полякова
Google Минюст США антимонопольное дело
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