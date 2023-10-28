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Силы США в Ираке и Сирии подверглись 20 атакам за десять дней

Пентагон: с 17 октября силы США подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии

С 17 по 27 октября на американские базы и персонал в Ираке и Сирии совершили не менее 20 атак, сообщает Associated Press со ссылкой на Минобороны США.

Как уточнил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, 21 американский военнослужащий получил ранения во время двух из нападений, когда беспилотники атаковали авиабазу Айн аль-Асад в Ираке и гарнизон Эт-Танф в Сирии.

24 октября Райдер заявил, что с 17 октября США и силы коалиции в Ираке и Сирии подверглись как минимум 13 атакам с использованием дронов и ракет.

Авиабаза Айн аль-Асад находится на западе Ирака. В период с 20 по 22 октября она подвергалась обстрелам и атакам дронов и ракет, на территории базы звучали многочисленные взрывы. Ответственность за все нападения взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака».

В Пентагоне назвали атаки «небольшими по масштабу», но «тревожными и опасными». Райдер подчеркнул, что внимание властей США «сосредоточено на сдерживании более широкого регионального конфликта».

В настоящее время в Ираке остаются около 2,5 тыс. американских военных, в Сирии — около 900. 26 октября власти США приняли решение разместить еще приблизительно 900 военнослужащих на Ближнем Востоке в связи с участившимися атаками на американские базы.

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