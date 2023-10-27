 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Власти США призвали Израиль отказаться от наземной операции в Газе

WP: Власти США призвали Израиль не начинать наземную операцию в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль не начинать наземную операцию в секторе Газа, вместо этого сделав выбор в пользу более «хирургического» подхода с использованием авиации и сил спецопераций для проведения целенаправленных рейдов, сообщила The Washington Post со ссылкой на пять неназванных американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Власти США обеспокоены, что наземное вторжение может привести к многочисленным жертвам как среди мирного населения сектора Газа, так и среди израильских солдат, что может спровоцировать резкую эскалацию боевых действий в Ближневосточном регионе. В то же время точечные удары будут более способствовать переговорам по освобождению заложников и принесут меньше жертв с обеих сторон.

Вечером 27 октября спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военные расширили действия наземных сил в секторе Газа. По его словам, авиация «наносит значительные удары по подземным объектам» ХАМАС. Хагари добавил, что ночью сухопутные войска Израиля «расширят» свою активность.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия подвергла север сектора Газа самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС.

В то же время представитель ЦАХАЛ Питер Лернер в разговоре с ABC News отметил, что нынешние действия Израиля — не начало наземной операции.

Читайте на РБК Pro
Wi-Fi — в стойбище оленеводов: как доставляют интернет в удаленные места
Часть проектов по внедрению ИИ — потеря денег. Как не попасть в их число
«Крокус Экспо», умноженный на три»: как устроена «Кантонская ярмарка»
Нефть из Венесуэлы снова хлынет на рынок. Что это значит для экономики
Теги
Израиль США ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
ХАМАС заявил о вторжении и начале боев на севере сектора Газа
Политика
Генассамблея ООН проведет экстренную встречу по Палестине
Политика
В Красном Полумесяце заявили о потере связи с сектором Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 15:58
Третий брат Емельяненко одержал вторую подряд победу в ММА Спорт, 23:46
Израиль расширил сухопутную операцию в секторе Газа. Что важно знать Политика, 23:45
Власти США призвали Израиль отказаться от наземной операции в Газе Политика, 23:41
ООН приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Газе Политика, 23:31
ХАМАС заявил о вторжении и начале боев на севере сектора Газа Политика, 23:26
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 23:23
Власти США исключили прекращение переговоров с ХАМАС Политика, 23:11
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Как собрать самого себя по Бодрийяру: какой арт не разочаровывает РБК и СберПервый, 22:58
ЦАХАЛ опроверг начало наземной операции в секторе Газа Политика, 22:45
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 22:31
Рублев третий раз подряд обыграл Зверева и вышел в полуфинал в Вене Спорт, 22:30
Силы Израиля вошли в сектор Газа Политика, 22:24
В Красном Полумесяце заявили о потере связи с сектором Газа Политика, 22:06
Как уход западных вендоров отразился на отечественном рынке IT Отрасли, 22:03