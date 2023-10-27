Власти США призвали Израиль отказаться от наземной операции в Газе

Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль не начинать наземную операцию в секторе Газа, вместо этого сделав выбор в пользу более «хирургического» подхода с использованием авиации и сил спецопераций для проведения целенаправленных рейдов, сообщила The Washington Post со ссылкой на пять неназванных американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Власти США обеспокоены, что наземное вторжение может привести к многочисленным жертвам как среди мирного населения сектора Газа, так и среди израильских солдат, что может спровоцировать резкую эскалацию боевых действий в Ближневосточном регионе. В то же время точечные удары будут более способствовать переговорам по освобождению заложников и принесут меньше жертв с обеих сторон.

Вечером 27 октября спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военные расширили действия наземных сил в секторе Газа. По его словам, авиация «наносит значительные удары по подземным объектам» ХАМАС. Хагари добавил, что ночью сухопутные войска Израиля «расширят» свою активность.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что израильская армия подвергла север сектора Газа самой массированной бомбардировке с начала войны с ХАМАС.

В то же время представитель ЦАХАЛ Питер Лернер в разговоре с ABC News отметил, что нынешние действия Израиля — не начало наземной операции.