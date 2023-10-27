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Минпросвещения утвердило внешний вид медалей для школьников

Минпросвещения утвердило внешний вид и порядок выдачи медалей для школьников
Фото: Антон Подгайко / ТАСС
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Минпросвещения утвердило описание и внешний вид золотых и серебряных медалей, которые вручают выпускникам школ за успехи в учебе. Соответствующий приказ опубликован на портале правовых актов.

На аверсе обеих медалей изображен герб России, над ним выгравирована надпись «Российская Федерация». В нижней части медали по высоте надписи на одинаковом расстоянии друг от друга выгравированы четыре канта.

На оборотной стороне (реверсе) сверху размещена надпись «За особые успехи в учении». В центре медалей изображена раскрытая книга, от которой направо исходят лучи. В нижней части медалей выгравирована пальмовая ветвь, которая обрамляет книгу.

Фоны на медалях с обеих сторон имеют гладкую поверхность, все изображения и надписи на них выпуклые.

Обе медали имеют диаметр 40 мм и толщину 3 мм. Золотую медаль будут изготавливать из металла желтого цвета, серебряную — из металла белого цвета.

Награды будут вручаться в прозрачном футляре с изображением российского герба. Медаль будут класть в углубление, покрытое бархатом. Футляр для золотых медалей сделают красным, а для серебряных — синим.

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Предыдущий приказ об утверждении вида и описания исключительно золотых медалей утратил силу. Ранее выпускникам вручались награды только такого типа.

О том, что в российские школы вернут упраздненные с 2014 года серебряные медали, в мае сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Их будут вручать выпускникам, имеющим не более двух четверок в аттестате.

Для получения золотой медали выпускник должен иметь в аттестате все оценки «отлично», сдать ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету на 70 баллов. Для тех, кто сдает только русский язык и математику (базовый уровень) допускается получение оценки «отлично» по второму экзамену.

То же касается претендентов на серебряную медаль, однако им требуется сдать экзамены как минимум на 60 баллов.

Золотая медаль дает дополнительно до десяти баллов при поступлении в вуз, учебные заведения устанавливают этот лимит самостоятельно. Серебряная медаль, как отмечал Кравцов, будет давать два-три балла.

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Минпросвещения медали школьники выпускники
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