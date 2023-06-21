Министр назвал число баллов за серебряную медаль при поступлении в вуз

Сергей Кравцов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Школьная серебряная медаль будет давать абитуриентам два-три балла при поступлении в вуз. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он пообещал, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до 1 сентября.

В мае Кравцов объявил, что в российские школы вернут упраздненные с 2014 года серебряные медали. Их, как и прежде, будут получать ученики с одной-двумя четверками в аттестате.

Золотую медаль вручают выпускникам, которые учились только на «отлично» и успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике (не менее 70 баллов по русскому и профильной математике, либо не менее 70 баллов по русскому и «пятерку» по математике базового уровня). В зависимости от выбранного вуза она дает до 10 дополнительных баллов к полученным за ЕГЭ.