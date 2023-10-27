Борисов назвал сроки создания «Луны-25» «недопустимо долгими»

Автоматическая станция «Луна-25» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская станция «Луна-25» создавалась «недопустимо долго», заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью «России 24».

«Луна-25» создавалась 16 лет. Это недопустимо долго», — сказал он. Причиной этого Борисов назвал «неритмичное финансирование».

«Такого рода эксперименты и работы нужно начинать и заканчивать в обозримые сроки, это должно быть не более пяти-семи лет», — добавил глава госкорпорации.

За время создания «Луны-25» сменилось несколько поколений разработчиков, отметил он.

Борисов также рассказал о планах «Роскомоса» создать следующую станцию — «Луну-26» — к 2027 году. Посадка аппарата планируется на 2028 год, станция должна будет получить результаты, которые Россия собиралась получить после посадки «Луны-25».

Дальнейшие исследования спутника будут происходить в «тесном контакте» с Китаем, добавил Борисов.

Ранее в тот же день Борисов сообщил, что «Роскосмос» не собирается проводить кадровые перестановки после крушения «Луны-25». Проектом занимался молодой коллектив, который сейчас необходимо поддержать, отметил глава госкорпорации.

Станцию «Луна-25» запустили 11 августа 2023 года с космодрома Восточный в Амурской области. Пять дней спустя она вышла на окололунную орбиту. Аппарат должен был совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, но 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации во время перехода на предпосадочную орбиту. На следующий день госкорпорация объявила, что станция столкнулась с Луной и прекратила свое существование.

В сентябре Борисов заявил, что аппарат разбился о поверхность спутника из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя. «Роскосмос» в октябре назвал наиболее вероятной причиной крушения нештатное функционирование бортового комплекса управления.

«Луна-25» была частью первого этапа утвержденной в 2018 году российской лунной программы, в рамках которого запланированы еще три миссии.