В Стамбуле произошел взрыв в подвале трехэтажного дома
На западе Стамбула, в районе Багджылар около 11:00 мск прогремел взрыв на складе металлолома в подвале трехэтажного дома, сообщает Hurriyet.
После взрыва в помещении вспыхнул пожар. Пятеро рабочих, которые находились внутри, пострадали. Они получили ожоги, их доставили в больницу. Полиция начала расследование инцидента.
В августе в Стамбуле произошел пожар в многоэтажном культурном центре.
Огонь быстро охватил фасад и крышу здания, дым и пламя пожара были видны издалека. Как отмечал телеканал NTV, в район были направлены пожарные, медики и полиция. Пожар удалось локализовать примерно через час.
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