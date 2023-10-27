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В Стамбуле произошел взрыв в подвале трехэтажного дома

Hurriyet: в Стамбуле произошел взрыв в подвале дома, пять человек пострадали

В Стамбуле произошел взрыв в подвале трехэтажного дома
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На западе Стамбула, в районе Багджылар около 11:00 мск прогремел взрыв на складе металлолома в подвале трехэтажного дома, сообщает Hurriyet.

После взрыва в помещении вспыхнул пожар. Пятеро рабочих, которые находились внутри, пострадали. Они получили ожоги, их доставили в больницу. Полиция начала расследование инцидента.

В августе в Стамбуле произошел пожар в многоэтажном культурном центре.
Огонь быстро охватил фасад и крышу здания, дым и пламя пожара были видны издалека. Как отмечал телеканал NTV, в район были направлены пожарные, медики и полиция. Пожар удалось локализовать примерно через час.

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