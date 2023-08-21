В Стамбуле произошел пожар в культурном центре

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В Стамбуле произошел пожар в многоэтажном культурном центре, сообщают СNN Turk и NTV. Около 11 утра (совпадает с мск) загорелся многоэтажный культурный центр имени Эрола Олчока, расположенный в районе Эсенюрт.

Огонь быстро охватил фасад и крышу здания, дым и пламя пожара были видны издалека. «Возник пожар, сверху появился дым и пламя. Раздался звук взрыва», — цитирует СNN Turk очевидца пожара. Издания также указывают, что рядом с центром находится 30-этажный жилой комплекс и другие здания.

Как отмечает NTV, в район были направлены пожарные, медики и полиция. Пожар удалось локализовать примерно через час работы пожарных расчетов. О погибших и пострадавших данных пока нет, самому зданию был нанесен значительный ущерб. Причины пожара установят во время расследования.

Культурный центр имени Эрола Олчока расположен в районе Эсенюрт на юго-западе Стамбула. Эрол Олчок много лет возглавлял предвыборной штаб нынешнего президента страны Реджепа Эрдогана. Он погиб в июле 2016 года, когда турецкие военные предприняли попытку совершить государственный переворот в этой стране. Попытка завершилась неудачей, в результате столкновений погибли 249 человек, в том числе Эрол Олчок и его 16-летний сын Абдуллах Тайип. Более 2 тыс. человек пострадали.