Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

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Российские военные пресекли попытку украинского беспилотника самолетного типа совершить атаку на территории Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Силы противовоздушной обороны сбили дрон около 15:15 мск, уточнили в ведомстве.

После начала военной операции на Украине территория России регулярно подвергается атакам дронами и обстрелам со стороны ВСУ. Так, 21 октября около 21:00 мск силы ПВО отразили атаку беспилотника самолетного типа по Воронежской области.

По подсчетам РБК на конец августа 2023 года, с начала спецоперации власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников 511 раз. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года.