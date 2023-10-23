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Военная операция на Украине ,  
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Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Минобороны заявило о сбитом украинском беспилотнике в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные пресекли попытку украинского беспилотника самолетного типа совершить атаку на территории Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Силы противовоздушной обороны сбили дрон около 15:15 мск, уточнили в ведомстве.

После начала военной операции на Украине территория России регулярно подвергается атакам дронами и обстрелам со стороны ВСУ. Так, 21 октября около 21:00 мск силы ПВО отразили атаку беспилотника самолетного типа по Воронежской области.

По подсчетам РБК на конец августа 2023 года, с начала спецоперации власти российских регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников 511 раз. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года.

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Теги
Минобороны Белгородская область дроны беспилотники
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