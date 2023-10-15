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Синоптики назвали сроки возвращения аномального тепла в России

Синоптик Паршина: аномальное тепло вернется в Сибирь, Приморье и на Урал
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Аномальное тепло вернется в Приморский край, в Якутию, автономные округа Западной Сибири и на Урал 17–18 октября, сообщила РБК заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, аномальное тепло сохраняется сейчас на юге Дальнего Востока — в Амурской области, Хабаровском крае и Приморье. 16 октября там ожидается похолодание — температура будет только на 2 градуса выше нормы, в южных районах Хабаровского края будет 5–10 градусов днем.

17 октября дневная температура в Приморском крае будет составлять 12–17 градусов, 18 октября — 16–21 градус, что является аномально теплой погодой, на 6–8 градусов выше нормы, отметила Паршина.

«17–18 октября на запад Якутии снова придет очень теплый воздух, температура будет на 6–8 градусов выше климатический нормы. Днем там не будет отрицательной температуры и примерно 5–7 градусов тепла. Дальше это тепло продвинется и до центральных районов и захватит часть северных районов», — сообщила синоптик.

Температура выше нормы на 8 градусов ожидается на Урале и части Сибири. «Днем 10–15 градусов будет в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, на Урале температура будет 11–16 градусов», — заключила она.

Аномальное тепло ожидается в 26 регионах России, в том числе в Приволжье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Бабье лето будет в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе — повсеместно температура ожидается выше нормы на 6–8 градусов. Это значит, что днем прогнозируется от 14 до 18 градусов в ближайшие два дня», — сказал он. 

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Ночью 15 октября аномально теплую погоду зафиксировали также в Москве, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«По данным базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, минимальная температура воздуха [15 октября] составила 13,6 градуса — это самое высокое значений ночной температуры для 15 октября в XXI веке. Однако немного ранее, в эту ночь, но в 1993 году, минимум составил  плюс 14,7 градуса — так что рекорда не случилось», — написал он в своем телеграм-канале.

Центр погоды «Фобос» прогнозировал в октябре «крайне неустойчивую» и переменчивую погоду в Москве. По данным метеоцентра, выпадет больше осадков, чем в сентябре, который побил «141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей». Синоптики также не исключали снег в последние дни первой декады месяца.

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