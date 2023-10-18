Минкульт предложил выдавать президентские гранты театрам из ДНР и ЛНР

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство культуры внесло в правительство проект постановления о выдаче ежегодных грантов президента России театрам из ДНР и ЛНР. Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Минкультуры предлагает выделить:

95,1 млн руб. Донецкому государственному академическому театру оперы и балета ‎им. А.Б. Соловьяненко,

60,7 млн руб. Донецкому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени М.М. Бровуна,

6,8 млн руб. Луганскому академическому русскому драматическому театру им П. Луспекаева,

26,1 млн руб. Луганской академической филармонии.

Если проект документа утвердит глава правительства Михаил Мишустин, он вступит в силу 1 января 2024 года.

Российские театры получают президентские гранты по указу 2015 года. В действующем списке получателей подобных грантов театров из новых регионов нет. Сам список в последний раз обновлялся 2 мая.

9 октября прошла встреча президента Владимира Путина с главой Минкульта Ольгой Любимовой. На ней обсуждалась работа министерства в четырех присоединенных регионах — ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Среди прочего, Любимова рассказала, что федеральные театры передали четырем регионам 1,5 тыс. декораций и реквизита, а православные оркестры — 120 музыкальных инструментов и 200 новых костюмов.

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области были присоединены к России осенью 2022 года по итогам референдумов. Сама Украина итоги референдумов не признает и считает эти территории оккупированными.