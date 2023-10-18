Минкульт предложил выдавать президентские гранты театрам из ДНР и ЛНР
Министерство культуры внесло в правительство проект постановления о выдаче ежегодных грантов президента России театрам из ДНР и ЛНР. Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Минкультуры предлагает выделить:
- 95,1 млн руб. Донецкому государственному академическому театру оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко,
- 60,7 млн руб. Донецкому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени М.М. Бровуна,
- 6,8 млн руб. Луганскому академическому русскому драматическому театру им П. Луспекаева,
- 26,1 млн руб. Луганской академической филармонии.
Если проект документа утвердит глава правительства Михаил Мишустин, он вступит в силу 1 января 2024 года.
Российские театры получают президентские гранты по указу 2015 года. В действующем списке получателей подобных грантов театров из новых регионов нет. Сам список в последний раз обновлялся 2 мая.
9 октября прошла встреча президента Владимира Путина с главой Минкульта Ольгой Любимовой. На ней обсуждалась работа министерства в четырех присоединенных регионах — ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Среди прочего, Любимова рассказала, что федеральные театры передали четырем регионам 1,5 тыс. декораций и реквизита, а православные оркестры — 120 музыкальных инструментов и 200 новых костюмов.
ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области были присоединены к России осенью 2022 года по итогам референдумов. Сама Украина итоги референдумов не признает и считает эти территории оккупированными.