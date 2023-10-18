 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минкульт предложил выдавать президентские гранты театрам из ДНР и ЛНР

Минкульт предложил выдавать гранты президента театрам из новых регионов России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство культуры внесло в правительство проект постановления о выдаче ежегодных грантов президента России театрам из ДНР и ЛНР. Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Минкультуры предлагает выделить:

  • 95,1 млн руб. Донецкому государственному академическому театру оперы и балета ‎им. А.Б. Соловьяненко,
  • 60,7 млн руб. Донецкому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени М.М. Бровуна,
  • 6,8 млн руб. Луганскому академическому русскому драматическому театру им П. Луспекаева,
  • 26,1 млн руб. Луганской академической филармонии.

Если проект документа утвердит глава правительства Михаил Мишустин, он вступит в силу 1 января 2024 года.

Российские театры получают президентские гранты по указу 2015 года. В действующем списке получателей подобных грантов театров из новых регионов нет. Сам список в последний раз обновлялся 2 мая.

9 октября прошла встреча президента Владимира Путина с главой Минкульта Ольгой Любимовой. На ней обсуждалась работа министерства в четырех присоединенных регионах — ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Среди прочего, Любимова рассказала, что федеральные театры передали четырем регионам 1,5 тыс. декораций и реквизита, а православные оркестры — 120 музыкальных инструментов и 200 новых костюмов.

Читайте на РБК Pro
Как нарушить все правила и сделать презентацию, которая сорвет банк
ВНЖ не для всех: что изменилось для российских релокантов в Турции
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы
Как депрессивная Япония добилась бурного роста экономики и рынка акций

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области были присоединены к России осенью 2022 года по итогам референдумов. Сама Украина итоги референдумов не признает и считает эти территории оккупированными.

Теги
Минкульт театры ДНР ЛНР правительство
Материалы по теме
Путин обсудил с главой Минкультуры кино, цирки и музеи в новых регионах
Общество
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»
Общество
Минкульт объяснил отказ в прокате «Барби» «традиционными ценностями»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 16:41
Вирусологи оценили прогнозы тройной эпидемии вирусов в этом сезоне Общество, 18:06
Как проводить онлайны эффективно и безопасно для ментального здоровья РБК и SberJazz, 17:53
Почему рынок IТ в России демонстрирует быстрый рост Новая экономика, 17:51
Минкульт предложил выдавать президентские гранты театрам из ДНР и ЛНР Политика, 17:49
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 17:45
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 17:44
ХАМАС обвинил Израиль в угрозах перед ударом по госпиталю в секторе Газа Политика, 17:42
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Чем отличается кредитная карта от дебетовой и какую выбрать Инвестиции, 17:41
Экс-глава Омской области перешел на работу в концерн «Уралвагонзавод» Бизнес, 17:38
Ynet сообщил об эвакуации посольств Израиля после протестов Политика, 17:33
Юань сместил евро со второго места среди основных валют в расчетах SWIFT Финансы, 17:30
Уход бумаги и технонационализм: тренды рынка «умных» бизнес-приложений РБК и Softline, 17:30
Российский чемпион Олимпиады отреагировал на санкции за флаг Палестины Спорт, 17:20
Путин прибыл в Китай со своим автомобилем Aurus Senat Политика, 17:11