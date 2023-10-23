В Минобороны рассказали о новых программных решениях для «Солнцепеков»

ТОС-1А «Солнцепек» (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» используют новые программные системы привязки к местности, сообщило Минобороны.

«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности», — рассказали в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

ТОС-1А «Солнцепек» — российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Он считается одним из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск и сравним по мощи с системой залпового огня «Смерч». «Солнцепек» предназначен для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 мм. Эти снаряды распыляют горючее вещество и подрывают получившееся газовое облако.

В Минобороны уточнили, что экипажи «Солнцепеков» ежедневно «выполняют задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций, блиндажей с живой силой и бронетехникой» Вооруженных сил Украины.

19 сентября расчеты «Солнцепеков» уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег.