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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны рассказали о новых программных решениях для «Солнцепеков»

Минобороны: экипажи «Солнцепеков» используют новые системы привязки к местности
Сюжет
Военная операция на Украине
ТОС-1А &laquo;Солнцепек&raquo;
ТОС-1А «Солнцепек» (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» используют новые программные системы привязки к местности, сообщило Минобороны.

«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности», — рассказали в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

ТОС-1А «Солнцепек» — российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Он считается одним из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск и сравним по мощи с системой залпового огня «Смерч».

«Солнцепек» предназначен для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 мм. Эти снаряды распыляют горючее вещество и подрывают получившееся газовое облако.

В Минобороны уточнили, что экипажи «Солнцепеков» ежедневно «выполняют задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций, блиндажей с живой силой и бронетехникой» Вооруженных сил Украины.

19 сентября расчеты «Солнцепеков» уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег.

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Теги
Минобороны «Солнцепек» Украина
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