 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Президент Израиля заявил об инструкциях у ХАМАС по созданию химоружия

Президент Израиля: у боевика ХАМАС нашли инструкции по созданию химоружия
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Боевики ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Sky News.

Он назвал их официальными материалами «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России). В них, как утверждает Герцог, была инструкция о том, как создать «непрофессиональное химическое оружие с цианидом». Ее обнаружили на теле мертвого боевика в кибуце Беэри, сообщает Sky News.

После интервью в канцелярии президента уточнили, что инструкцию обнаружили на флешке, которая была у мертвого боевика ХАМАС.

14 октября Sky News со ссылкой на документы, найденные у убитых боевиков ХАМАС сообщал, что группировка могла планировать атаку на Израиль с захватом заложников еще с октября прошлого года, в том числе нападение на кибуц Мефалсим.

Согласно документам, на кибуц должны были напасть два отряда боевиков ХАМАС — из пяти человек каждый — во главе с командиром. Предполагалось, что это нападение станет «фазой А» атаки группировки на Израиль. В документах также описывались планы взять солдат в плен и захватить заложников среди мирных жителей, а затем начать переговоры. Однако этот план провалился: боевики были отброшены местными силами, сообщал канал.

Теги
Израиль Палестина сектор Газа ХАМАС
Материалы по теме
Иран столкнулся с дилеммой по вопросу войны с Израилем
Политика
Израиль потребовал проверять грузы для Газы на оружие
Политика
Израильский танк случайно выстрелил по египетскому посту у границы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Президент Израиля заявил об инструкциях у ХАМАС по созданию химоружия Политика, 02:10
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 01:15
Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа Политика, 01:12
США объяснили «чрезвычайные сложности» боев в Газе Политика, 01:09
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 00:33
ООН сообщила об остатках топлива для больниц Газы на три-четыре дня Политика, 00:33
Эксперты оценили, насколько ЦБ повысит ключевую ставку в октябре Финансы, 00:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Банки не поддержали законопроект о доступе спецслужб к данным клиентов Финансы, 00:00
Иран столкнулся с дилеммой по вопросу войны с Израилем Политика, 22 окт, 23:56
Израиль потребовал проверять грузы для Газы на оружие Политика, 22 окт, 23:53
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 22 окт, 23:35
В Екатеринбурге нашли женщину, которая просила мужа спасти ее «из ада» Общество, 22 окт, 23:12
Власти Киева сообщили о работе ПВО «на подступах» к городу Политика, 22 окт, 22:52
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 22 окт, 22:41