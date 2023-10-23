Президент Израиля заявил об инструкциях у ХАМАС по созданию химоружия

Боевики ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Sky News.

Он назвал их официальными материалами «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России). В них, как утверждает Герцог, была инструкция о том, как создать «непрофессиональное химическое оружие с цианидом». Ее обнаружили на теле мертвого боевика в кибуце Беэри, сообщает Sky News.

После интервью в канцелярии президента уточнили, что инструкцию обнаружили на флешке, которая была у мертвого боевика ХАМАС.

14 октября Sky News со ссылкой на документы, найденные у убитых боевиков ХАМАС сообщал, что группировка могла планировать атаку на Израиль с захватом заложников еще с октября прошлого года, в том числе нападение на кибуц Мефалсим.

Согласно документам, на кибуц должны были напасть два отряда боевиков ХАМАС — из пяти человек каждый — во главе с командиром. Предполагалось, что это нападение станет «фазой А» атаки группировки на Израиль. В документах также описывались планы взять солдат в плен и захватить заложников среди мирных жителей, а затем начать переговоры. Однако этот план провалился: боевики были отброшены местными силами, сообщал канал.