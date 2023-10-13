Карты и инструкции ХАМАС по нападению на Израиль. Фото
Движение ХАМАС раздало своим боевикам подробные карты приграничных городов и кибуцев Израиля перед атакой. Среди материалов — карты городов, военных баз. Также бойцам раздали инструкции — куда стрелять и из какого оружия по израильской бронетехнике, сообщила The Wall Street Journal, которая изучила документы.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%