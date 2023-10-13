Появились фото карт и инструкций ХАМАС по нападению на Израиль

Карты и инструкции ХАМАС по нападению на Израиль. Фото

Фото: South First Responders Фото: South First Responders Фото: South First Responders

Движение ХАМАС раздало своим боевикам подробные карты приграничных городов и кибуцев Израиля перед атакой. Среди материалов — карты городов, военных баз. Также бойцам раздали инструкции — куда стрелять и из какого оружия по израильской бронетехнике, сообщила The Wall Street Journal, которая изучила документы.