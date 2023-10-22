Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве и работе ПВО

Развожаев назвал ложными сообщения о взрыве и работе ПВО в Севастополе

Михаил Развожаев (Фото: razvozhaev / Telegram)

Сообщения и видео о взрыве и работе сил ПВО в Севастополе являются ложными, заявил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Выкладывают видео о якобы «взрыве» чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было», — написал Развожаев.

Он также опроверг работу средств ПВО, отметив, что они находились в боевой готовности, но до Севастополя «никаких воздушных целей сегодня не долетало».

За день 22 октября в Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу. Первый раз был примерно в 16 часов, спустя 17 минут ее отменили. Второй раз сирены тревоги прозвучали около 20 часов, через 34 минуты она прекратилась. Оба раза временно перекрывали Крымский мост.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что над Геническим муниципальным округом в период с 16:45 до 17:30 были сбиты три ракеты, которые летели в сторону Крыма.