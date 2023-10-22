Патриарх Кирилл назвал способ привлечь молодежь в церковь

Фото: пресс-служба Патриархии РПЦ / РИА Новости

Молодых людей невозможно привлечь в храм «строгими глазами и сморщенным лбом», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Хотьково Московской области, передает «РИА Новости».

По его словам, молодое поколение отличается «жизнелюбием, энергичностью и веселостью нрава», так что молодежь будет больше участвовать в служении церкви, если будет слушать «исполненного радости и душевного света» архипастыря.

«Мраком никогда молодежь в храм не привлечешь, и строгими глазами, сморщенным лбом никогда не расположишь к себе молодого человека, который не ищет в церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости», — подчеркнул патриарх.

Летом 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследовал мнение россиян о положении Русской православной церкви в российском обществе. Результаты опроса показали, что треть российских граждан (31%) считают, что РПЦ слишком активна в жизни общества и делах государства, тогда как ей следует больше внимания уделять нравственным вопросам.

Слишком активным участие РПЦ в жизни общества считали мужчины (38%), молодежь 18–34 лет (от 59 до 45%), лица с высшим и неоконченным высшим образованием (38%), москвичи и петербуржцы (44%), а также активные пользователи интернета (52%).

В то же время более половины россиян допускают вмешательство церкви в общественную и политическую жизнь (58%). Из них 45% полагают, что она должна влиять только на духовную жизнь всего общества, не вмешиваясь в политику и государственные дела, 13% выступают за активное участие РПЦ в обсуждении и решении проблем как общества, так и государства.