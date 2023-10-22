Летевший из Канады в Индию самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто в Дели, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку, сообщает азербайджанское агентство Trend.
Капитан Boeing 777 запросил экстренную посадку в азербайджанском аэропорту из-за снижения давления масла в левом двигателе.
Самолет успешно приземлился в Баку в 15:50 по местному времени. На борту находился 301 человек.
Ранее, 20 октября, пассажирский Boeing 737 российской авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), выполнявший рейс Москва — Томск, экстренно сел в аэропорту Новосибирска. Причиной экстренной посадки стала «некорректная работа одной силовой установки».
14 октября самолет Sukhoi Superjet 100, который летел из Владивостока в Читу, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку по причине неисправности левого двигателя. После этого Следственный комитет организовал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК).
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