В Израиле предложили заменить уехавших сельхозработников палестинцами

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Министерство сельского хозяйства Израиля готово принять около 8 тыс. палестинцев с Западного берега реки Иордан после того, как большое число иностранных рабочих покинуло страну из-за войны, сообщает The Times of Israel.

При этом израильские власти намерены ограничить выдачу разрешений на работу палестинским гражданам старше 60 лет. Голосование по этому предложению состоится на предстоящем заседании кабинета министров. Однако рассматриваться будут только те работники, которые знакомы нанимающим их фермерам и которые будут одобрены службой безопасности, отметили в министерстве.

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир выступил против предложения Минсельхоза, заявив, что существует «неотъемлемая опасность в размещении палестинских рабочих в городах во время войны» и что израильская полиция поддерживает его позицию.

По данным израильского Минсельхоза, стране не хватает около 10 тыс. работников, в связи с чем планируется работать над продлением существующих видов на жительство для иностранных работников и сотрудников из других стран.

После начала войны с боевиками палестинского движения ХАМАС Израиль стали покидать иностранные сельскохозяйственные рабочие, которые были одним из основных источников рабочей силы для местных фермеров, пишет Calcalist. Основную часть иностранных рабочих представляли граждане Таиланда, отмечает издание.

По данным Минсельхоза, в Израиле работает около 27 тыс. тайцев и 9 тыс. палестинцев. При этом с начала войны из страны уехали 853 гражданина Таиланда, которые работали в сфере сельского хозяйства, следует из данных иммиграционного управления, которые приводит Calcalist. Кроме того, часть граждан Таиланда погибла после начала боевых действий, часть была взята в заложники боевиками ХАМАС.