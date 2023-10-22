Израиль сообщил о ликвидации замглавы ракетных войск ХАМАС

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В результате ночного авиаудара Израиля по сектору Газа погиб заместитель командующего ракетными войсками ХАМАС, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, его слова приводит The Times of Israel.

По его словам, в результате ударов в ночь на 22 октября погибли десятки членов ХАМАС.

«Мы увеличиваем количество атак в секторе Газа, чтобы уменьшить угрозы нашим силам в рамках подготовки к следующему этапу войны», — подчеркнул он. Наземная операция в Газе начнется «при лучших условиях для ЦАХАЛ» и в соответствии с решением властей страны, сказал он.

Израиль неоднократно отчитывался о ликвидации командиров ХАМАС. Например, 14 октября израильская армия сообщила об уничтожении командира роты спецназа ХАМАС «Нухба» Али Кади, который руководил атакой на израильские населенные пункты 7–8 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС «похуже ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация), и пообещал «стереть с лица Земли» боевиков движения.

Ранее The Times of Israel и Ynet со ссылкой на источники сообщили, что Служба общей безопасности Израиля («Шабак») и израильская разведка «Моссад» создали центр специальных операций для уничтожения командиров палестинского движения, которые участвовали в атаке на юг страны в первый день войны. По данным Ynet, у оперативников центра уже есть имена и фотографии всех участников атаки 7 октября.