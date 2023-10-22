ЦАХАЛ назвал число задержанных палестинцев на Западном берегу

ЦАХАЛ: с начала войны военные задержали 727 палестинцев на Западном Берегу

Фото: Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency / Global Look Press

С начала эскалации палестино-израильского конфликта военные Армии обороны Израиля на Западном берегу реки Иордан задержали 727 разыскиваемых палестинцев, более 480 из них связаны с ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

За ночь 22 октября военные задержали 27 членов палестинского исламистского движения, говорится в публикации. По данным ЦАХАЛ, за последние две недели на Западном Берегу произошло несколько столкновений с палестинцами, а также несколько попыток террористических атак.

По данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 4,3 тыс. человек, среди них 1,7 тыс. детей и 967 женщин, на Западном Берегу — 90 жертв. Ранения получили 13 тыс. человек. Свои дома покинули около 1,5 млн жителей анклава.

После начала войны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «каждый член ХАМАС — мертвец». Министр обороны страны Йоав Галант пообещал «стереть с лица земли» боевиков движения.