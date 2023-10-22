ЦАХАЛ нанесла удар по подземному комплексу мечети в Дженине на Западном берегу

ЦАХАЛ заявила об ударе по подземному комплексу мечети на Западном берегу

Израильские военные сообщили, что комплекс под мечетью в Дженине использовали палестинские боевики, которые готовили теракт. Палестинские власти заявили, что удар пришелся по лагерю беженцев

Фото: Mohammed Turabi / Global Look Press / Keystone Press Agency

Израильские военные нанесли авиаудар по подземному комплексу мечети Аль-Ансар в палестинском городе Дженин на севере Западного берега реки Иордан, сообщает армия обороны ЦАХАЛ.

По данным израильской стороны, тоннель использовали палестинское исламистское движение ХАМАС и военизированная группировка «Исламский джихад» (запрещена в России), боевики которых собирались совершить теракт против Израиля.

ЦАХАЛ провела операцию совместно с Общей службой безопасности Израиля (Шин-Бет, или Шабак). По данным военных, группировки использовали мечеть как командный центр для планирования и осуществления атак.

Reuters со ссылкой на палестинских медиков пишет, что удар пришелся по лагерю беженцев возле мечети. По их данным, погибли два человека. Лагерь был основан в 1953 году Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA); Би-би-си пишет, что с тех пор он стал оплотом палестинских группировок.

Times of Israel напоминает, что в июле ЦАХАЛ провел рейд в Дженине; тогда, по данным военных, в комплексе под мечетью нашли взрывчатку, оружие и амуницию.

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря площадью около 360 кв. км с центром в городе Газа и регион Западного берега реки Иордан площадью около 5,8 тыс. кв. км со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины), военизированная организация и главная политическая партия на Западном берегу.

Новое военное обострение между Израилем и ХАМАС продолжается с 7 октября, когда палестинская группировка напала на страну. Израиль в ответ наносит удары по сектору Газа. За время боевых действий в эксклаве, по данным властей, погибли более 4 тыс. человек, свыше 13 тыс. пострадали. В Израиле число жертв превысило 1,4 тыс., более 5 тыс. получили ранения.