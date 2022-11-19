Летевший в Москву самолет сел в Новосибирске из-за дебошира

Фото: СК РФ

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за буйного пассажира, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Восточное следственное управление на транспорте СК.

Проверка проводится по ч. 1 п. «в» ст. 213 УК (хулиганство). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным СК, пьяный житель Иркутской области нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала самолета. На замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал. Командир воздушного самолета принял решение посадить самолет в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

О том, на борту какой авиакомпании произошел инцидент, в сообщении СК не говорится.

В конце августа в Саратове задержали вылет самолета, который направлялся в Москву. Полицейские сняли с рейса дебошира, после этого из самолета вывели всех пассажиров. «Специальными службами аэропорта принято решение о высадке всех клиентов с борта и повторном досмотре клиентов, багажа и воздушного судна», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Победа».