Летевший в Москву самолет сел в Новосибирске из-за дебошира

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Медведев заявил, что Зеленский не хочет переговоров по «шкурным» причинам Политика, 17:54
МЧС назвало причину пожара на газопроводе в Ленинградской области Общество, 17:49
«Автомобилист» забросил восемь шайб худшему клубу КХЛ Спорт, 17:35
Карпин сравнил футбольные поля в Душанбе и Ташкенте Спорт, 17:25
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 17:17
Зеленский встретился с новым премьером Британии в Киеве Политика, 17:09
Минск заявил об отсутствии планов «ввязываться в какие-то конфликты» Политика, 17:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Летевший в Москву самолет сел в Новосибирске из-за дебошира Общество, 16:56
Трусова сравнивала пять четверных прыжков и 1 млн подписчиков в Instagram Спорт, 16:45
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 16:26
Винер рассказала об идее отстранения гимнасток за завышенные баллы Спорт, 16:18
В Ленинградской области взорвался газопровод Общество, 16:12
Какой клуб отправил на ЧМ-2022 наибольшее количество футболистов Спорт, 16:08
Женщина пострадала при обстреле белгородского Шебекино Политика, 15:45
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Летевший в Москву самолет сел в Новосибирске из-за дебошира

СК начал проверку посадки самолета в Новосибирске из-за дебошира на борту
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за буйного пассажира, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Восточное следственное управление на транспорте СК.

Проверка проводится по ч. 1 п. «в» ст. 213 УК (хулиганство). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным СК, пьяный житель Иркутской области нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала самолета. На замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал. Командир воздушного самолета принял решение посадить самолет в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

О том, на борту какой авиакомпании произошел инцидент, в сообщении СК не говорится.

В конце августа в Саратове задержали вылет самолета, который направлялся в Москву. Полицейские сняли с рейса дебошира, после этого из самолета вывели всех пассажиров. «Специальными службами аэропорта принято решение о высадке всех клиентов с борта и повторном досмотре клиентов, багажа и воздушного судна», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Победа».

Теги
самолет дебошир СК проверка Новосибирск
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Самолет из Саратова в Москву задержали из-за дебошира
Общество
Минтранс предложил задерживать авиадебоширов ремнями и наручниками
Общество
Путин разрешил применять к авиадебоширам спецсредства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter