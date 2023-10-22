Гагин: сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву

Сбитую над Донецком ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву

Ракету от американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, обнаруженную после обстрела Донецка, отправят специалистам ОПК в Москву, сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что боеприпас практически не пострадал, основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой.

Накануне, 21 октября, ВСУ обстреляли несколько районов Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам, под прямой удар попали торговые склады и СТО, сообщил корреспондент «РИА Новости». «Донецкое агентство новостей» заявило, что в Буденновском районе сотрудники МЧС обнаружили обломки ракеты, предположительно, относящиеся к РЗСО HIMARS.

США начали поставлять HIMARS на Украину в июне 2022 года. 24 февраля, в годовщину начала военной операции, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за последний год Вашингтон передал Киеву 38 таких установок.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.