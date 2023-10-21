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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ нанесли удар по нескольким районам Донецка

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: itsdonetsk / Telegram
Фото: itsdonetsk / Telegram

Калининский район Донецка подвергся обстрелу, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, возникло задымление.  Под обстрелом Ворошиловский, Калининский, Куйбышевский районы, пишет он.

После обстрела ВСУ из реактивных систем залпового огня возникли пожары на оптовых складах на востоке города, передает «Донецкое агентство новостей». Оно также опубликовало фотографии горящих легковушек на Красногвардейском проспекте. В результате обстрела, которому подверглось местное автотранспортное предприятие, пострадали несколько машин, включая транспорт МЧС и скорая помощь, пишет агентство.

ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам, под прямой удар попали торговые склады и СТО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

МЧС Донецкой народной республики в своем телеграм-канале в районе 14:00 сообщало об обстрел Куйбышевского района и призывало жителей пройти в укрытия.

Материал дополняется.

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