В Британии обучили украинских инженеров защите критической инфраструктуры

Военнослужащие из Корпуса королевских инженеров в составе британской армии обучили украинских специалистов защите критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Курс обучения длился две недели. Украинским инженерам рассказали, как определять наиболее уязвимые элементы критической инфраструктуры и оценивать возможные последствия воздействия различного оружия и взрывчатых веществ, где лучше размещать средства защиты объектов.

«Ущерб критической инфраструктуре и уничтожение ее объектов <...> представляет собой одну из самых больших угроз жизни и безопасности украинских гражданских лиц», — подчеркнули в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что пройденное обучение поможет Украине защитить свои объекты в зимние месяцы, когда энергоснабжение имеет жизненно важное значение.

Россия наносит удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года. Удары последовали за взрывом на Крымском мосту, который организовали спецслужбы Украины. Минобороны России называет целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что не наносят удары по гражданским объектам.

Из-за обстрелов в украинских городах регулярно возникают перебои с электричеством. По оценке Всемирного банка и Программы развития ООН, большая часть ущерба энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины приходится на электроэнергетику — примерно $6,5 млрд (по состоянию на начало апреля 2023 года).