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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре и Херсоне сообщили о повреждениях критической инфраструктуры

Власти Днепра и Херсона заявили о повреждениях инфраструктуры после ночной атаки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Днепре поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава местной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

«Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра», — заявил Лысак. По его словам, в Новоалександровской общине повреждения получили две АЗС и светофор. Последствия уточняются, пострадавших нет.

Назначенный Украиной глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в своем телеграм-канале, что в Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры в результате взрывов. По его словам, удар пришелся по территории элеватора в Бериславском районе, а также объектам инфраструктуры в Херсонском районе.

В ночь с 22 на 23 сентября в восточных областях Украины звучала воздушная тревога. Издание ZN.UA сообщало о четырех взрывах в административном центре Днепропетровской области, а также о работе ПВО и взрывах в Одессе. Глава Одесской военной администрации призывал жителей области, в частности Белгород-Днестровского района, оставаться в укрытиях.

С начала специальной военной операции на Украине российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры украинских сил.

С 10 октября ведомство неоднократно сообщало о нанесении ударов, в том числе, по объектам военного управления. Президент Владимир Путин говорил, что Россия наносит удары по энергообъектам в ответ на теракт на Крымском мосту.

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Теги
Днепр Херсон Днепропетровская область Херсонская область инфраструктура
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