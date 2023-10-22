В Детройте убили лидера еврейской общины

Председателя совета синагоги в Детройте Саманту Уолл нашли мертвой с многочисленными ножевыми ранениями возле ее дома, сообщил телеканал CNN со ссылкой на синагогу.

На месте обнаружения погибшей обнаружили «кровавый след», ведущий к ее дому, рассказали в городском департаменте полиции. По предварительным данным, на Уолл напали в ее доме. Смерть женщины расследуется как убийство.

«Мое сердце болит за ее семью, ее друзей, ее синагогу и всех тех, кому посчастливилось знать ее. Она была источником света, маяком в своей общине, который усердно работал, чтобы сделать Мичиган лучше», — заявила губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

Мэр Детройта Майкл Дагган сказал, что смерть Уолл «оставила огромную дыру в сообществе Детройта». «Сэм была самым добрым человеком из всех, кого я когда-либо знала. Она была движима искренней любовью к своей общине, штату и стране», — заявила генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель.

Палестинское исламистское движение ХАМАС 13 октября, спустя несколько дней после нападения группировки на Израиль и начала ответных ракетных ударов по сектору Газа, призвало своих сторонников по всему миру провести «День гнева» и атаковать израильтян и евреев. Позже, 18 октября, с аналогичным призывом выступило ливанское шиитское движение «Хезболла», которое поддержало ХАМАС и начало обстреливать израильскую территорию.

Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел Израиля рекомендовали евреям по всему миру быть бдительными и держаться подальше от демонстраций. Власти также призвали избегать поездок во все страны Ближнего Востока, включая Турцию, ОАЭ и Бахрейн, а также не посещать некоторые государства с преимущественно мусульманским населением — Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы.