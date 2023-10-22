Железняк счел недостаточными запрошенные Байденом $61 млрд для Украины

Средств, которые президент США Джо Байден запросил у конгресса для Украины, не хватит украинским властям для финансирования нужд страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По его словам, Байден решил выделить Украине $61,4 млрд на период с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года. Украинским властям «надо этими деньгами закрыть почти год» или больше, например, 13 месяцев, рассказал Железяк. Он уточнил, что из $61,4 млрд на прямую бюджетную поддержку заложено $11,8 млрд.

«Мы сейчас готовим бюджет-2024, где нужно $42,9 млрд и 30% из этого ($12,87 млрд) должно было прийти из США. То есть, по этому запросу (с расчетом, что это деньги на 13 месяцев) нам будет не хватать $2 млрд», — написал Железняк.

Он выразил надежду, что недостающие средства направят другие союзники Украины, например, Япония. Но, по его словам, по другим возможным донорам «пока нет всех подтверждений».

Байден 20 октября запросил у конгресса США согласование бюджета на помощь Украине и Израилю. Первой стране он попросил выделить $61,4 млрд, второй — $14,3 млрд. Для Украины американский президент решил закупить вооружение и технику, в том числе системы ПВО, боеприпасы и стрелковое оружие.

В обращении к нации Байден назвал оказание помощи Украине и Израилю «разумной инвестицией, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений». По его словам, если США прекратят поддержку этих стран, то поставят под угрозу свое мировое лидерство и свои ценности.

Россия осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле говорили, что поставки вооружения только затянут конфликт.