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Во Внуково прокомментировали сообщения об очередях на погранконтроль

В аэропорту Внуково прокомментировали сообщения об очередях на погранконтроль

Международный аэропорт Внуково в Москве работает в штатном режиме, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в аэропорту образовались длинные очереди на пограничный контроль. Пассажиры, прибывшие рейсом авиакомпании «Победа» из турецкого города Даламан, пожаловались, что более полутора часов дожидались прохождения паспортного контроля.

В начале октября во Внуково возникли технические неполадки в системе обработки багажа, рассказали РБК в пресс-службе аэропорта. Телеграм-канал «Авиаторщина» сообщал об огромных очередях из-за сбоя. По его данным, багажные ленты остановились на всех пунктах регистрации, из-за чего пассажирам для сдачи зарегистрированного багажа приходилось идти к стойке приема негабаритного багажа.

Телеграм-канал Baza также сообщал о задержках рейсов. Согласно онлайн-табло аэропорта, были задержаны рейсы из Москвы в Анкару, Бодрум, Стамбул, Дубай и Тбилиси.

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