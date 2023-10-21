 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Участники саммита по войне в Газе не смогли принять итоговое заявление

Участники саммита по Палестине в Каире не приняли итоговое заявление
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Reuters
Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Reuters

Участники саммита по ситуации в Палестине, который прошел 21 октября в Каире, не приняли итогового заявления. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как передает телеканал, арабские и мусульманские выступали за немедленное прекращение боевых действий. Страны Запада, в свою очередь, в основном говорили о гуманитарных вопросах.

Дипломаты, посетившие саммит, были лишены оптимизма в преддверии саммита из-за анонсированной Израилем наземной операции в секторе Газа. Египетская сторона в свою очередь заявила, что надеялась на призыв участников саммита к миру и продолжит усилия по обеспечению мирного процесса.

В саммите приняли участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Палестины Махмуд Аббас, король Иордании Абдалла II, президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бен Зайд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани и другие представители ближневосточных стран.

Западные страны представляли премьер-министры Италии (Джорджа Мелони), Испании (Педро Санчес) и Греции (Кириакос Мицотакис), главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Катрин Колонна, глава евродипломатии Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и генсек ООН Антониу Гутерриш. Представителей Израиля не приглашали, писало агентство Reuters.

Россию на саммите представлял спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Читайте на РБК Pro
Почему в OpenAI задумались о производстве собственных чипов
Что будет, если Германия перестанет выпускать автомобили, — The Economist
«Вечный» главбух и обман ради KPI: какие язвы вскрывает рост бизнеса
Масла на всех не хватит. Почему в ЕС столкнулись с дефицитом оливок

Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября и продолжается до сих пор. В ответ на вылазку боевиков в южный Израиль ЦАХАЛ начал массированные бомбардировки сектора Газа. В ходе вооруженного конфликта со стороны палестинцев погибли 4385 человек. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек.

Теги
ХАМАС Палестина Израиль палестино-израильский конфликт Египет саммит
Материалы по теме
Израиль объявил о подготовке к новому этапу войны
Политика
Минздрав Палестины сообщил более чем о 4,3 тыс. погибших в секторе Газа
Политика
Армия Израиля уточнила число удерживаемых ХАМАС заложников в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Реванш титульного боя Махачев — Волкановски. Онлайн российского карда UFC Спорт, 21:18
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 21:14
Уроженец Дагестана Мокаев выиграл пятый поединок в UFC Спорт, 21:13
Гол с пенальти спас лидера РПЛ «Краснодар» от первого поражения в сезоне Спорт, 20:56
Вучич сообщил о сложном разговоре с представителями стран Запада Политика, 20:53
Австралийка побила третий за год мировой рекорд в плавании Спорт, 20:38
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 20:33
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов вышел на свободу Общество, 20:32
Участники саммита по войне в Газе не смогли принять итоговое заявление Политика, 20:24
Почему российский бизнес остается верен ESG-повестке Тренды, 20:18
Гол Криштиану Роналду принес его саудовскому клубу волевую победу Спорт, 20:01
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 19:50
В Минфине не увидели риска резкого падения курса рубля Финансы, 19:30
Технологии, экология и карьера: что изменилось в добывающей отрасли Тренды, 19:18