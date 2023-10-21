Участники саммита по Палестине в Каире не приняли итоговое заявление

Участники саммита по войне в Газе не смогли принять итоговое заявление

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Reuters

Участники саммита по ситуации в Палестине, который прошел 21 октября в Каире, не приняли итогового заявления. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как передает телеканал, арабские и мусульманские выступали за немедленное прекращение боевых действий. Страны Запада, в свою очередь, в основном говорили о гуманитарных вопросах.

Дипломаты, посетившие саммит, были лишены оптимизма в преддверии саммита из-за анонсированной Израилем наземной операции в секторе Газа. Египетская сторона в свою очередь заявила, что надеялась на призыв участников саммита к миру и продолжит усилия по обеспечению мирного процесса.

В саммите приняли участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Палестины Махмуд Аббас, король Иордании Абдалла II, президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бен Зайд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани и другие представители ближневосточных стран.

Западные страны представляли премьер-министры Италии (Джорджа Мелони), Испании (Педро Санчес) и Греции (Кириакос Мицотакис), главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Катрин Колонна, глава евродипломатии Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и генсек ООН Антониу Гутерриш. Представителей Израиля не приглашали, писало агентство Reuters.

Россию на саммите представлял спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября и продолжается до сих пор. В ответ на вылазку боевиков в южный Израиль ЦАХАЛ начал массированные бомбардировки сектора Газа. В ходе вооруженного конфликта со стороны палестинцев погибли 4385 человек. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек.