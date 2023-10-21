Минздрав Палестины: в секторе Газа погибли более 4,3 тыс. человек

Минздрав Палестины сообщил более чем о 4,3 тыс. погибших в секторе Газа

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

В ходе вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа погибли 4385 человек. Об этом говорится в заявлении на странице Минздрава Палестины в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

По данным палестинских властей, среди погибших 1756 детей и 967 женщин. Ранения получил 13 561 человек. Свои дома покинули около 1,4 млн палестинцев.

В Израиле, по последним данным, погибли 1,4 тыс. человек, свыше 5 тыс. пострадали.

В числе погибших есть и иностранные граждане, в том числе граждане России. По последним данным, с начала конфликта погибли 20 россиян, семь пропали без вести, еще двое находятся в заложниках.