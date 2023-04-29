В Подмосковье на Киевском шоссе грузовик столкнулся с шестью автомобилями

В ДТП с грузовиком и шестью машинами на Киевском шоссе погибли четыре человека

На Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска в Московской области грузовик столкнулся с несколькими легковыми автомобилями, в результате чего четыре человека погибли, сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

ДТП произошло на 72-м километре Киевского шоссе при повороте на улицу Московская в Наро-Фоминске. «Водитель грузового автомобиля КамАЗ совершил столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями», — говорится в сообщении. В итоге четыре пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей десяти и семи лет, погибли.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах и РЕН ТВ, грузовик въехал в шесть легковых автомобилей.

23 апреля на Киевском шоссе произошла еще одна авария. На 41-м километре шоссе сначала столкнулись две машины, а когда их водители вышли на дорогу осмотреть повреждения, на них наехала Honda, которая затем столкнулась с двумя другими автомобилями. В результате ДТП один человек погиб на месте, второго госпитализировали. По данным Shot, пострадали двое, одного из них госпитализировали на вертолете санавиации с ушибом грудной клетки и переломами. Кроме того, в ДТП повреждения получили шесть транспортных средств.