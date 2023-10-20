Двух отпущенных заложниц ХАМАС отвезли на военную базу Израиля

Джудит и Натали Раанан (Фото: TreyYingst / Twitter)

Две отпущенные боевиками ХАМАС заложницы из США, мать и дочь Джудит и Натали Раанан, вернулись в Израиль, их увезли на военную базу, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Навстречу женщинам выехал генерал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Галь Хирш. Вместе с другими военными он отвез освобожденных заложниц на близлежащую военную базу, где они смогут воссоединиться со своими родственниками.

Джудит Раанан и ее дочь Натали приехали из Чикаго в Израиль, чтобы отпраздновать 85-летие Джудит в кибуце Нахаль Оз во время еврейских праздников. Они приняли участие в праздновании Симхат-Торы — дня, знаменующего завершение годичного цикла чтения священного писания иудеев Торы, после которого сразу начинается новый цикл. В этом году Симхат-Тору праздновали 7 октября — в этот же день боевики ХАМАС вторглись в Израиль.

Вечером 20 октября боевое крыло ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» отпустило двух заложниц. Пресс-секретарь группировки Абу Обайда подчеркнул, что их отпустили по гуманитарным причинам, чтобы «доказать американскому народу и всему миру», что заявления властей США являются ложными и безосновательными.