Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Нью-йоркский судья Артур Энгорон постановил, что экс-президент США Дональд Трамп совершал мошенничество, передает Associated Press. Это не окончательное судебное решение по гражданскому иску прокурора штата Летиции Джеймс, рассмотрение его продолжится со 2 октября, уточняет Bloomberg.

На данный момент суд пришел к выводу, что Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования. The New York Times отмечает, что Трамп переоценил свои активы (в их числе — башня Трампа в Нью-Йорке и резиденция Мар-а-Лаго во Флориде) на $2,2 млрд.

Джеймс подала иск против бывшего президента в сентябре 2022 года, расследование она начала еще в 2019-м. Совершенное Трампом мошенничество она называла «ошеломляющим».

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