Бывший премьер Израиля оценил сроки наземной операции в Газе

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) понадобится два-три месяца, чтобы провести наземную операцию в секторе Газа, заявил бывший премьер-министр страны Эхуд Барак в интервью австрийской газете Der Standard. Он занимал пост с 1999 по 2001 год.

«Мы были бы счастливы, если бы смогли уничтожить весь военный потенциал ХАМАС с воздуха, но это невозможно. Нам нужны солдаты на земле, возможно, очень много», — заявил он. Экс-премьер пояснил, что военные должны ходить по домам, уничтожать ракетные пункты, оружие и виновных — это может занять по меньшей мере две недели. «После нам, вероятно, понадобится еще два-три месяца, чтобы окончательно освободить сектор Газа от ХАМАС», — заключил Барак.

Израильские военные 14 октября сообщили о завершении подготовки к широкомасштабной операции, которая может включать комбинированные и скоординированные удары с воздуха, моря и суши.

19 октября израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что власти Израиля вскоре отдадут приказ о начале сухопутной операции в секторе Газа. Командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман отметил, что наступление ЦАХАЛ будет «долгим и напряженным».

Накануне израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение по наземной операции в Газе принято, оно связано с решением главных задач ЦАХАЛ — разрушением террористических структур ХАМАС и освобождением заложников.