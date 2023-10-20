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Путин обсудит «непростую» обстановку в мире с религиозными лидерами

Песков: Путин обсудит международную обстановку с религиозными деятелями
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с религиозными деятелями 25 октября, на которой намерен поблагодарить их за укрепление единства внутри страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В мероприятии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, муфтий Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев, председатель Духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар и другие, уточнил Песков.

Путин планирует обсудить с представителями религиозных объединений международную обстановку, «которая так непросто развивается во многих регионах мира», обменяться мнениями о нынешнем этапе развития России, сказал пресс-секретарь президента.

Глава государства обсудит с религиозными деятелями внутреннюю ситуацию и выразит признательность «за их активную позицию в деле консолидации российского общества и укрепления согласия внутри страны», добавил Песков.

Он подчеркнул, что Путин регулярно проводит подобные встречи с религиозными деятелями. В частности, Путин встречался с ними в День народного единства в 2020 году. Президент отдельно общался с Берл Лазаром, Гайнутдином и другими деятелями.

Главный раввин Берл Лазар не раз призывал прихожан молиться за мир в Израиле. После начала войны между страной и палестинской группировки ХАМАС в пресс-службе духовного лидера подтвердили этот призыв. Берл Лазар подчеркивал, что еврейская община в России выступает за мирное урегулирование конфликтов, в том числе на Украине, и призывал духовенство использовать свое влияние для достижения этой цели.

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Гайнутдин после начала войны Израиля и ХАМАС призвал стороны воздержаться от эскалации, остановить гибель гражданских и перейти к диалогу. Верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддинов, который также заявлен среди участников встречи с Путиным поддержал спецоперацию на Украине, как и патриарх Кирилл.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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