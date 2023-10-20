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ФСБ предупредила о волне воровства личных данных врачей и учителей

ФСБ: мошенники стали чаще похищать личные данные врачей и учителей
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мошенники стали чаще воровать персональные данные сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Подмосковью.

По данным службы, с помощью подмены номеров и аккаунтов в соцсетях злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и связываются с руководством госучреждений, требуя предоставить персональные данные сотрудников и сведения об их доходах.

После получения информации мошенники сообщают работникам о проверке, которую якобы проводят правоохранительные органы. Так они убеждают граждан «совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников», например, оформить кредиты или продать имущество.

В ФСБ подчеркнули, что органы безопасности не используют соцсети для получения служебной информации, а оперативно-разыскные мероприятия сотрудники проводят лично, предъявляя удостоверение.

По итогам 2022 года мошенники украли у россиян не менее 14,1 млрд руб., следует из обзора Банка России об инцидентах при переводе денег. Кредитные организации вернули жертвам 4,4% от украденных средств — 618,4 млн руб. В ЦБ объяснили столь низкий показатель «сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные». В таких случаях хищения банки по закону не обязаны возвращать деньги.

В регуляторе отметили, что хищение денег при помощи методов социальной инженерии чаще всего происходит через телефонные звонки. Среди наиболее распространенных сценариев — звонки от якобы «специалистов службы безопасности банка», «правоохранительных органов» и «Центрального банка». Также в 2022 году мошенники стали активно использовать для хищения денег социальные сети и мобильные приложения, рассказали в ЦБ.

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ФСБ мошенничество Врачи учителя соцсети
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