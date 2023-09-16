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«Билайн» рассказал о мошеннике, который позвонил абоненту 1414 раз

«Билайн»: мошенник пытался дозвониться до абонента 1414 раз за девять минут

В августе телефонный мошенник попытался дозвониться до абонента «Билайна» (мобильный оператор «ВымпелКом») 1414 раз за девять минут. Эта атака стала самой продолжительной за прошедший месяц, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Антифрод-система «Билайна» в течение августа позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 23 тыс. абонентов. Самая долгая «атака» в августе длилась порядка девяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз», — сообщили в «Билайне». Там добавили, что мошенник так и не смог связаться с абонентом.

С начала года количество жалоб на звонки с подменных номеров сократилось на 26%, сообщили агентству эксперты «Билайна». Однако, по их словам, мошенники постепенно перебираются в мессенджеры и пользуются облачными сервисами. В ближайшее время эта тенденция не изменится, считают специалисты.

В феврале директор департамента управления уровнем фрода и гарантированием доходов оператора «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Петр Алферов подтвердил, что мошенники стали звонить абонентам с номеров, похожих на российские, например, с телефонным кодом Испании (+343) или Танзании (+8 343). Последние два имеют сходство с кодом Екатеринбурга (+7 343).

Алферов согласился с директором департамента предотвращения мошенничества и потерь доходов оператора «МегаФон» Сергеем Хреновым, что операторы постепенно подстроились под этот тип мошенничества. Хренов тогда говорил, что к концу 2022 года волну подобных звонков удалось сбить приблизительно в десять раз.

Теги
мошенники телефонные звонки Билайн
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