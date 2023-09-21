Ростех поставил в войска партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

Cамоходная гаубица «Мста-С» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вооруженные силы России получили первую партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха»

«Усовершенствованная «Мста» может работать в режиме «огневой налет», имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов», — подчеркнули в госкорпорации.

В кластере обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха уточнили, что теперь гаубица может поражать цель одновременно несколькими зарядами по разным траекториям. «Мста-С» может совершать до 10 выстрелов в минуту и скорее уходить от ответного огня.

Модернизированная гаубица также получила автономный агрегат питания с кондиционерной приставкой для улучшения условий пребывания экипажа.

Гаубица 2С19М2 «Мста-С» предназначена для уничтожения артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО.

В январе Минобороны России показало работу расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» Южного военного округа. В ведомстве рассказали, что расчеты артиллерии наносят поражение противнику ежедневно, используя тактику «кочующего орудия».

Вначале корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов передают координаты цели, а затем гаубица наносит удар.

В марте глава пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин рассказал, что расчеты «Мста-С» нанесли удар по украинской пехоте и военной технике на краснолиманском направлении. Их скопление обнаружили расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».